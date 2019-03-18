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İsmail Erdem Roman vatandaşlarla buluştu

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Roman vatandaşlarla buluştu.

Başkan Erdem, “Bizim anlayışımızda ayrım yoktur. Bütün insanlar, bütün mahalleler birdir” dedi.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde Kuran Kursu açılışına katıldı. Açılış öncesi Roman vatandaşlar Başkan İsmail Erdem'e sevgi gösterisinde bulundu. Roman vatandaşlar Başkan İsmail Erdem'i meşaleler yakarak ve tezahüratlarla karşıladı.



“1 Nisan'dan sonra sorunlarınızı bir bir çözeceğiz”


Başkan İsmail Erdem, “Ataşehir'de yaşayan tüm komşularımız bizler için vazgeçilmez. 416 bin komşumuz var. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Siz de bu ülkenin en güzel insanlarısınız. İnşallah 1 Nisan'dan sonra çocuklarımıza ve gençlerimize çok güzel hizmetler yapacağız. Bizler sizlere hizmet etmek için geliyoruz. Belediyemizin hizmet kapısı sizlere açık olacak. Bizim anlayışımızda ayrım yoktur. Bütün insanlar, bütün mahalleler birdir. 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde İnşallah İsmail Erdem diyeceksiniz. 1 Nisan'da sonra bu sokağa tekrar geleceğiz, çayınızı, çorbanızı içeceğiz, sorunlarınızı bir bir çözeceğiz” dedi.

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