İsmail Erdem: “Sancaktepe'nin imar sorununu 5 ay gibi bir rekor zamanda bitirdik”

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Mimarsinan Mahallesi'nde YEDPA esnafı ile bir araya geldi.

Ataşehir'de seçim çalışmalarını sürdüren Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, esnaf ziyaretlerinde bulundu. YEDPA esnafı ile görüşme yapan Başkan Erdem, Sancaktepe'nin imar sorunun 5 ay gibi bir rekor zamanda bitirdiklerini söyledi. Sancaktepe'deki imar sorununu çözdüklerinin altını çizen Erdem, “Biz gece gündüz ekibimizle ile çalışarak 2009 Ekim ayında başlayarak 2010 Şubat ayında rekor zamanda bitirdik. 9 yıldır da vatandaş imar haklarını kullanıyor. Seçim öncesi çalışmalar devam edecek, inşallah seçimden sonra da birebir takip ile ısrar ile bakan ile görüşeceğiz, haritacılarla, emlakçılarla görüşeceğiz. Bir yolunu bulacağız. Mazeret beyan etmiyoruz. Yapamıyoruz demeyeceğiz. Yapamıyorsan bu işe soyunmayacaksın. Biz 10 yıldır yapamayacağımız hiçbir şey konuşmadık. Yapacağımız şeyleri söyledik. Vatandaşı aldatma yok” dedi.