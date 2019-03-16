İsmail Erdem'den Ataşehirli spor kulüplerine tam destek

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Ataşehir'i sporun başkenti yaparız. Burada çok fazla genç var. İmkânlar Sancaktepe'ye göre daha iyi” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'deki spor kulüpleri ile bir araya geldi. Başkan İsmail Erdem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra en fazla lisanslı sporcuya ait belediye olan Sancaktepe Belediyesi'nde spora yaptıkları hizmetlerden söz etti.

“Spora yatırım geleceğe yatırım”

Spora yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Başkan İsmail Erdem, “Sporu, kültürle, sanat ve eğitimle birleştiriyoruz. Bir de çevreyi eklersek, bunları yerine getiren toplum ileri toplum olur. Bunları yerine getiren milletler de hükmetmeye başlar” dedi.

“Ataşehir'i sporun başkenti yaparız”

Ataşehir'i sporun başkenti yaparız diyen Erdem, “Burada çok fazla genç var. İmkânlar Sancaktepe'ye göre daha iyi ama tesisleşme sıfır. Çamur sahada top oynanıyor. Hangi çağda yaşıyoruz. 1 Nisan'dan sonra İnşallah hep beraber oluruz. Her yapacağınız faaliyette lojistik desteği sağlarız. Biz burada göreve geldiğimiz zaman sizde isteyeceksiniz. İstemekten sıkılmayın. Kapılarımız, gönül kapılarımız açık. Spora yatırım yapıldığında uzun vadede bu millet meyveleri toplar. Bizim üzerimize düşen noktalarda her zaman gönül kapımız açık” şeklinde konuştu.