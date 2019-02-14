İsmail Erdem'den Ataşehirlilere 14 Şubat'ta kırmızı karanfil

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı Adayı İsmail Erdem, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde karanfil dağıttı. Vatandaşlarla sohbet de eden Başkan İsmail Erdem, Ataşehirlilerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde vatandaşları kırmızı karanfillerle karşılayan Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, sevgi ve hoşgörü mesajları verdi. Prestij Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek selam veren Başkan Erdem, esnafla sohbet etti. Prestij Caddesi'nde Başkan İsmail Erdem'den kırmızı karanfil alan Ataşehirliler, başkan Erdem'e gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür etti.