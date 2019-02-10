İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmail Erdem'den Darülaceze'ye vefa ziyareti

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Darülaceze’de yaşayan yaşlıları ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Darülaceze'de yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Darülaceze sakinleri, Başkan İsmail Erdem'i karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Kayışdağı'nda bulunan Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek hatırlarını sordu. Başkan İsmail Erdem tüm yaşlılarla tek tek ilgilenerek karanfil takdim etti.


Karşısında İsmail Erdem'i görünce büyük mutluluk yaşayan Feride Mutluş, “Şu anda bizim buraya şenlik getirdiniz. Allah razı olsun. Bütün işiniz rast gitsin. Güler yüzünüz hep gülsün” dedi.


Birçok hizmetleri olan böyle değerleri kaybetmeyelim diyen Sitare Yurdakul Parlak ise, “İnternetten sizin çalışmalarınızı takip ediyor ve paylaşıyorum. Bize sizin gibi Başkan lazım. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.