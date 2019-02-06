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İsmail Erdem'i genç kız bowling turnuvasına davet etti

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de seçim çalışmaları esnasında geç kız tarafından bowling turnuvasına davet edildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de seçim çalışmaları esnasında geç kız tarafından bowling turnuvasına davet edildi.


Ferhatpaşa'da esnafı ziyaret ettiği sırada Sevgi Ulutaş isimli genç kız Başkan İsmail Erdem'i bowling turnuvasına davet etti. Yoğun programına rağmen genç kızı kırmayan Erdem, Bowling turnuvasına gelebileceğini söyledi.


Başkan Erdem'den bowling turnuvasına gelme sözünü alan Sevgi Ulutaş, “Sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Ataşehir'in başına gelebilecek en güzel şey siz olacaksınız İnşallah. Yarın akşam bizim bir bowling turnuvamız var. Orada da siz görmek isteriz. Davetlimiz olarak gelir misiniz?” dedi.

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