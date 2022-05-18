İsmail Gülle, TİM başkan adaylığı için ilk adım olan sektör kurulunu başarıyla geçti

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısı bugün Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, toplantıda TİM Başkanı olması nedeniyle Sektör Kurulu Başkanlığı yerine Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına önerilen İsmail Gülle, yeterli oyu alarak Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu sonuçla TİM Başkanı İsmail Gülle adaylığın ilk etabı olan sektör kurulundan başarıyla geçti.