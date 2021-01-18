İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmail Yüksek ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.


Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncu İsmail Yüksek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'a kiralanan Yüksek, ara transfer döneminde geri çağrılmıştı.


Ankaragücü mücadelesinin 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.