İsmet Taşdemir: “Şu anda iyi bir takım değiliz”

Yılport Samsunspor'un başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 1-0 yenildikleri Sancaktepe Belediyespor maçını değerlendirerek, “Kişilerden ve isimlerden kurulu iyi bir takımız ama şu anda iyi bir takım değiliz. Onun için bizim önceliğimiz iyi bir takım olmak” dedi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, deplasmanda oynadıkları Sancaktepe Belediyespor maçını değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını belirten İsmet Taşdemir, “Maçın şu anda yorumlanacak bir tarafı yok. İlk yarı birazcık daha derli toplu göründük. Yediğimiz golden sonra her şey değişti. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen yine biz de olumlu etki oluşmadı. Maçın genelinde kendi adıma iyi şeyler görmedim. Bazı gerçekler var. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Biz yüzleştik, onlar da yüzleşecek. Doğruyu bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz takdirde de en kısa sürede çalışarak, istediğimiz gibi takımı rayına sokmaya çalışacağız” diye konuştu.

“İyi bir takım değiliz”

Takımın ayaklarının yere basması gerektiğini belirten İsmet Taşdemir, “Türkiye kamuoyunda da şehrimizde de camiamızda da şu anda bizim takımımız kaf dağında ama biz kaf dağında değiliz. Bizim ayaklarımızın yere basması lazım. En büyük gerçek bu. Bu gerçeği hep beraber kabullenebilirsek ve o doğrultuda çalışabilirsek, biz yine kaf dağına çıkarız. Ama başarı gelmeden, oyun gelmeden kendimizi kaf dağında görürsek, bence herkes öyle görüyor, sadece camiamız değil, tüm Türkiye öyle görüyor. İyi bir takım olabiliriz. Kişilerden ve isimlerden kurulu iyi bir takımız ama şu anda iyi bir takım değiliz. Onun için bizim önceliğimiz iyi bir takım olmak. Şu anda bireysel olarak iyiyiz ama takım değiliz” şeklinde konuştu.

“Oyunculara ve yöneticilere eleştiri gelmesin”

Mağlubiyeti kendisine bağlayan Taşdemir, şunları söyledi:

“Bu takımın hocası benim. Bu takım kötü oynayacaktır. Taraftarlarımız bundan sonra bir eleştiri olursa ne olur bana yapsınlar. Oyuncularda bekleneni veremeyen bir özgüven eksikliği de var. Oyuncularımıza yüklenildiği takdirde birazcık daha bu güven eksikliği tavan yapacaktır. Bugünkü maçın sorumlusu benim. Dolayısıyla varsa bir suçlu benimdir. Tek ricam oyuncularımıza ya da yöneticilere eleştiri gelmesin, gelecekse de bana gelsin.”