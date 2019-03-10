İsmet Yıldırım: “1 Milyon metrekarelik yeşil alan Ümraniye'yi rahatlatacak”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Tepeüstü'nde bulunan Trabzon Park'ı millete açarak millet bahçesi yapacaklarını belirterek, “Osmangazi korusu ile birlikte üç tane millet parkı, toplam 1 milyon metrekare yeşil alan Ümraniye'mizi rahatlatır” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Pazar gününü STK programlarına ayırdı. Yıldırım önce Ümraniye Giresun Şebinkarahisarlılar Buluşması'na katılarak burada vatandaşları dinledi. Başkan adayı Yıldırım, daha sonra Giresun Çamoluk Koçay Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ve ardından da Ümraniye Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

“Burası İstanbul'un en güzel yeri olacak”

Ümraniye'de imar nedeniyle sorun yaşayan mahalle sakinlerine müjdeli bir haber veren Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Burası İstanbul'un en güzel yeri olacak, buna inanın” dedi.

Elinin güçlü olması için yerel seçimlerde daha fazla destek isteyen Başkan adayı İsmet Yıldırım, “İmar durumu da burada toplulaştırma yaptığımız takdirde, imar durumu çıkmış, bir bölü beş binlikler ve bir bölü binlikler hazırlanmış, şuanda inşaata mani bir halimiz yok. İnşaallah 31 Mart'ta göreve gelirsek, bize oy verirseniz, benim sizden şüphem yok ama ben istiyorum ki burada yüzde 70 oy çıksın. Niye? Burası yüzde 70'lik bir oy potansiyeline sahip bir yer Ümraniye. Ben elimin güçlü olması için daha fazla destek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bahse konu mahallelerin imar izninin çıktığını ve inşaat yapma konusunda herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Yıldırım, “Bir tek iyi tarafını şöyle görüyorum. İyi ki inşaatlar, 15 senede yapılan diğer mahalleler gibi hemen aceleyle yaptırılmamış. Niye biliyor musunuz. Gidin o mahallelere bakın. Ne otopark var, yollarımız geniş değil. İnsanlar binalarını yenilemişler, depremden dolayı sıkıntısı yok ama hiçbir sosyal donatısı yok.

Burası İstanbul'un en güzel yeri olacak. Buna inanın. Ben bu işin uzmanıysam biliyorum. Hem imar durumundan dolayı, hem de yeni yapılacak olmasından dolayı. Niye? Otoparkımız olacak. Parklanmamız olacak. Çocuklarımızın daha fazla yeşile ihtiyacı olacak. Okul alanlarımız daha geniş olacak. Yollarımız çok daha geniş olacak. Plan ona göre. Yani hiç merak etmeyin, şahane yerler olacak buralar” ifadelerini kullandı.

“Trabzon Park millete açılıyor”

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, göreve geldiklerinde Tepeüstü'nde bulunan Trabzon Park'ı millete açacaklarını ve millet bahçesi yapacaklarını müjdeledi.

Yıldırım, “Trabzon Park'ı da millete açıyoruz. Trabzon Park'ta artık girişe para ödemek yok. Millet bahçesine çevireceğiz. Orman Bakan Yardımcısı ile görüştüm. Sözünü verebilirsin dedi. Parayla girilmeyecek. Millet parayla girip piknik mi yapar. Bu devirde böyle şey olur mu. Birileri darılacak birileri üzülecek, mühim olan Ümraniyeliler ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız da o hizmetten yararlanması lazım” dedi.

Hekimbaşı'ndaki mesire alanın da Ümraniyelilerin hizmetinde olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bir de Dudullu'da bir alanımız var. Osmangazi korusu ile birlikte üç tane millet parkı, toplam 1 milyon metrekare yeşil alan Ümraniye'mizi rahatlatır” diye konuştu.