İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye için çok önemli”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, 31 Mart'taki yerel seçimlerin hem Ümraniye hem de İstanbul için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Ama genel olarak Türkiye'nin de Ankara'nın da kazanması lazım ki, reis bir dört buçuk sene memlekete hizmet etsin. Ve biz de rahat hizmet edelim” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, akşam saatlerinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan ve projelerini anlatan Başkan adayı Yıldırım, daha sonra da Kendirliler Derneğini ziyaret etti. Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan destek istedi. Yıldırım, “Geldiğimiz nokta şükredilecek bir nokta. Ama yeter mi yetmez. Çok çalışmamız lazım. Hem belediyelerimizde, hem iş aleminde, hem sanayimizde, hem de hükümet olarak daha yeni tedbirler almamız lazım. Bir birimize sıkı sıkı sarılmalıyız. Doğusu ile, güneyi ile, kuzeyi ile, batısı ile birlik olmamız lazım. Kimse bizi sınamasın. Bizim kimseye bir santimetre kare verecek toprağımız yok. Biz ne Suriye'ye, ne Mısır'a, ne de diğer ülkelere benzeriz. Bizim gidecek yerimiz yok, bizimle kimse uğraşmasın. Bu 780 bin kilometrekare içerisinde savaşırız, ölürüz, toprağımızı kimseye vermeyiz. Bayrağımızı çiğnetmeyiz. Milletimiz bir. Lazı ile Kürdü ile Çerkezi ile oynanan oyunları bozarız. 15 Temmuz bunu gösterdi mi gösterdi” şeklinde konuştu.

Bu seçimlere bu açıdan bakılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Bizim Ümraniye'de olsun, belki memleketin başka yerinde olsun milliyetçi ve muhafazakar kesim, maalesef bazı ufak tefek şeylerden, gönül kırıklığı yaşamış olabiliyor. Onun için bizim bu mahalli seçim, Ümraniyemiz önemli, İstanbulumuz çok önemli. Ama genel olarak Türkiye'nin de Ankara'nın da kazanması lazım ki, reis bir dört buçuk sene memlekete hizmet etsin. Ve biz de rahat hizmet edelim” dedi.