İsmet Yıldırım Çorumlularla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “2B'den dolayı Kazım Karabekir, Dumlupınar, Topağacı, Elmalıkent ve Hekimbaşı Mahallelerimizi yeniden ele alarak, oraları İstanbul'un en güzel yerleri yapmamız lazım. Hiç merak etmeyin oraları göreceksiniz İstanbul'un en iyi yeri yapacağız” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım “Çorumlular ile Gönülden Gönüle” programına katıldı. Yıldırım, salondaki masaları dolaşarak vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

Ümraniye'ye çok sayıda hizmet yapıldığını anlatan İsmet Yıldırım, “Tabii Ümraniye'miz hizmete doymuyor. İstanbul'umuz hizmete doymuyor. Bir metro yapsak bir metro daha istiyor. Bir yol yapsak daha başka bir yol ve kavşak istiyor. Tabii otopark yapmamız lazım. Meydanları yapmamız lazım. Binalarımızı yapmamız lazım. 2B'den dolayı Kazım Karabekir, Dumlupınar, Topağacı, Elmalıkent ve Hekimbaşı Mahallelerimizi yeniden ele alarak, oraları İstanbul'un en güzel yerleri yapmamız lazım. Onların inşallah geldiğimiz zaman, orada belki elliye yakın program yaptık. Hepsinde oradaki kardeşlerimize anlattım. Sizlerin de arasında o mahallelerimizden aramızda değerli abilerimiz, ablalarımız var. Hiç merak etmeyin oraları göreceksiniz İstanbul'un en iyi yeri yapacağız. Şehircilik, konut ve belediyecilik Allah'ın izni ile bizlerin işi” şeklinde konuştu.

CHP'li belediyelerin hizmet yapmadan ideolojik olarak yüksek oranlarda oy aldığını anlatan Yıldırım, “Ümraniye Belediyemiz çok iyi çalışıyor. Hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalışıyor. Burada 81 vilayetten Anadolu insanı var. Rize'sinden Sivas'ına, Çorum'undan Kayseri'lisine kadar her yerden var. Ama verilen oy yüzde 58. En son Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımızı yüzde 58 ile seçmişiz. Yeterli mi değil. Biz bir çıta koyduk, dedik ki yüzde 70. Sizin mahallelerde yüzde 70'i geçiyor, Kazım Karabekir ve diğer mahallelerimizde yüzde 80'e dayanmamız lazım. Bize destek verirseniz, hem Türkiye'nin bütünlüğü bozulmamış olacak. Hem de İstanbul'muza bu güzel şehrimize, peygamber efendimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin fethettiği bu güzel şehrimize ve evliyalar kenti bu şehrimize hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, gecenin ilerleyen saatlerinde de Erzurum Tortum Çaylıca Köy Derneğini ziyaret ederek, projelerini anlattı ve destek istedi.