İsmet Yıldırım: "İstanbul'a yeni dönemde çok daha güzel hizmetler yapacağız"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Ben o yüzden önümüzdeki dönem Binali abi ile birlikte, diğer ilçe belediyeleri ile birlikte, İstanbul'a yeni bir anlayışla çok daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Çayeli Vakfı'nın düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Programa İsmet Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, MHP Ümraniye İçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, "Bugün güçlü bir hükümetimiz var, güçlü bir yürütmemiz var, güçlü meclisimiz var. Cumhur İttifakı'mızla birlikte mecliste çoğunlukta, komisyonlarda çoğunlukta elhamdülillah ittifakta. Burada yürütmeyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin 2017 referandumu ile değişmesi ile şu anda daha hızlı, etkin icraat anlayışı da, daha ön planda olan, sorunları arttırmayıp çözümleri arttıran bir sistemle evriliyoruz" dedi.

"Bunu mezara kadar devam ettirmemiz lazım"

Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Bu seçimlere bakarken lütfen küçük bir yerel seçim olarak bakmayın lütfen. Oyunuzu verirken kutsal bir görev olduğu için onu iyi değerlendirin, boşa atmayın. Etrafımızda ciddi şekilde çalışalım. Böyle bizde muhafazakarlar var, bizde milliyetçiler var, birazcık küserler, birazcık darılırlar ama bu hakikaten bir beka meselesi. Ben buradan Sayın Bahçeli'ye, buradan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, buradan Türk halkına teşekkür ediyorum. İyi ki Cumhur İttifakı'nı kurmuşuz. Allah hepsinden razı olsun ve bunu mezara kadar devam ettirmemiz lazım. Türkiye'nin de kusura bakmasın kimse bir santimetre toprağında gözü olmasın, o toprakta gözü olanın gözünü çıkarırız. Bunu 15 Temmuz gösterdi" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönetmenin bir tecrübe işi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bir tane arkadaşımız çıkmış ben de tanırım onu ilçe belediye başkanlığını zor yapıyor, beceremiyor bile. Gelmiş terazinin bir kefesine oturmuş. Tabi demokrasi deyince oturuyor. Terazi kalmaz yani yerinden oynamaz. Bir tarafta Binali Yıldırım, öbür tarafta diğer arkadaş. Bu İstanbul halkı yanlış yapmayacak, ben ona inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok fırın ekmek yemesi lazım ki bu işlerden anlasın"

İstanbul halkının 25 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Binali Yıldırım'ın İstanbul'da hizmetleri devam ettireceğini söyledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıllardır sizden biri olduğu için halktan biri olduğu için destek verdiniz" diyen Yıldırım, "Şimdi Binali abi de öyle. Halkta yeri var. Halk adamı tabi adam. Onun için bir de proje adamı tabi. Türk Hava Yolları'nı halkın yolu yaptı. Bunun emeklerinden bir tanesi kimde? Ulaştırma Bakanlığı yaptı senelerce Binali abi de. Bütün yolları halkın yolu yaptı aslına bakarsan. Bir taraftan ulaşımda, bir taraftan demiryolunda, bir taraftan havayolunda ve haberleşme alanında ciddi yatırımlar yapıldı. Proje adamı. Yani şimdi terazinin biri bu, diğer tarafında tanıdığımız birisi ama tabiri caizse daha çok fırın ekmek yemesi lazım ki bu işlerden anlasın.

Öyle büyükşehir belediye başkanlığı yapmak öyle kolay iş değil. Bu iş bilgi ister. Bu iş deneyim ister. Bu iş güç ister. Bu iş yürek ister yürek. Orası kurumsal bir kimlik oldu. 1994 yılından evvel oralarda memurunun ve işçisinin parasını ödeyemeyen hem İSKİ'de, hem belediyede, hem de İETT'de bir anlayış vardı. O anlayışı bu millet hiç takdir etmez kusura bakmasınlar, 25 senedir de takdir etmedi. Ben o yüzden önümüzdeki dönem Binali abi ile birlikte, diğer ilçe belediyeleri ile birlikte, İstanbul'a yeni bir anlayışla çok daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.