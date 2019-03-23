İsmet Yıldırım: “İstanbul'u altı ayda tarumar ederler”

İstanbul diye bir İstanbul kalmaz.” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, akşam saatlerinde art arda Siirt Sisem Derneği, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ve Sivas Güzelyurt Köy Derneği'ni ziyaret etti. AK Parti hükumetleri döneminde her alanda önemli ve hayal edilemeyecek projelere imza atıldığını hatırlatan Başkan Adayı Yıldırım, “Bunlar önemli, düşünülemeyen, hayal edilemeyen işler. Şimdi bir arkadaşımız çıkmış Trabzonlu ama severim ben de onu. Bir ilçe belediyesini ancak idare eder. Yapısı ona müsait değil. Yani backgroundu yok adamın. Bir de Binali abi var, bir değer. Hakikaten işkolik bir adam. Proje adamı. Tartıyorlar. Yani Binali Yıldırım mı, İmamoğlu mu? Alakası olmayan bir tartı yani. Tartıya bile girmez arkadaşlar. Ben Binali abiyi tanıyorum. Öyle iş yapan adam. Öyle ciddi işler yapan adam. İnşallah zaten İstanbullu yanlış yapmaz. Bir tarafta Binali abiye, Ümraniye'de de şayet bize oy verirlerse Ümraniye'mizi ciddi şekilde kalkındırırız diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de güçlü bir kurumsal yapıya ulaştığını hatırlatan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanları ve bütçesi ile metro yapan tek büyükşehir olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Bunlar önemli işler. Bizim sermayemizin olmadığı, güçlü bir yapımızın olmadığı bir Türkiye'de bu metroları falan var ya dünyada ancak devletler yapıyor. Hiçbir büyükşehir metro yapmıyor. Ne Londra, ne New York, ne Berlin. Devlet yapıyor, hükumet yapıyor. İlk defa dünyada büyükşehir olarak biz metro yapıyoruz. Onun için güçlü bir yapımız var. Bu yapıyı bu millet bu seçimde bozmasın. Bak başkalarının eline geçerse altı ayda tarumar ederler. İstanbul diye bir İstanbul kalmaz. Bunu samimi söylüyorum. Zaten İstanbul halkı bunun değerlendirir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.