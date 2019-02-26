İsmet Yıldırım: "Ümraniye'ye yakışmayan bu imarlı yerleri yeniden inşa edeceğiz"

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, çoğunluğu Ümraniye'de oturan çalışanları bulunan, büyük bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Önce fabrikanın sahibi ile fabrikayı gezen ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Yıldırım, daha sonra fabrikada çalışan işçilerle buluştu. Fabrikada çalışan bin kişiye seslenen Yıldırım, “2B arazileri olan Kazım Karabekir gibi, Adem Yavuz gibi, İnkılap Mahallesi gibi bu mahallelerimizde önemli imar işlerimiz var. Gelince Ümraniyemize yakışmayan bu imarlı yerlerimizi yeniden inşa ederek, oradaki insanlarımızı daha müreffeh bir hayata kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

Ümraniye'nin otopark ve ulaşım gibi sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Yıldırım, gençlere yönelik de kıraathaneler kuracaklarını ve büyük bir spor köyünü de hayata geçireceklerini söyledi.