İsmini çocukların belirlediği Turist Ömer Parkı açıldı

Büyükçekmece Belediyesi, Sadri Alışık Turist Ömer Çocuk Parkı'nı törenle vatandaşların hizmetine açtı. İsmini çocukların belirlediği parkın açılışını da çocuklar gerçekleştirdi. Park, 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenecek.

Büyükçekmece Belediyesi, Albatros sahilde yer alan ve ismini çocukların belirlediği Sadri Alışık Turist Ömer Çocuk Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çocuklar ve aileleri katıldı. Kurdele kesimiyle açılışı yapılan parkta Başkan Akgün'ün de çocuklarla eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Akgün, park içerisinde bulunan çocuklarla sohbete ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar parkta palyaçoyla keyifli dakikalar geçirdi. Başkan Akgün, parkın 24 saat güvenlik kamerasıyla izlendiğini belirtti.

“Bu parka isim vermeyi çocuklara bıraktık”

Açılış töreninde konuşan Başkan Akgün, “Albatros'da yeni bir park yaptık. çok güzel bir park oldu. Dezavantajlı çocuklarımız da dahil, anne ve çocuğun aynı anda eğlenebileceği salıncaklar, denizin sıfırında muhteşem bir yer açtık. Bu parka isim vermeyi çocuklara bıraktık. Buradaki çocukların bir çoğuna adı ne olsun dedik. Kimi Adile Naşit. kimi de Turist Ömer dedi. Oy çokluğuyla Sadri Alışık Turist Ömer Parkı tercih edildi. 24 saat bu park izleniyor. Çok estetik bir park olarak. herkesin beğenisini kazanan bir park olarak çocuklarımıza güzel hizmet edeceğiz. Çocuklar da parklara bakacak, koruyacak ve çevreye sahip çıkacaklar” dedi.