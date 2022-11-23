İspanya, Dünya Kupası'na ‘farklı' başladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda yer alan İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla farklı mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya ile Kosta Rika Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mohammed Abdulla'nın düdük çaldığı karşılaşmada İspanya henüz 11. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü eline alan İspanyollarda, 21. dakikada Jordi Alba'nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Asensio farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Ferran Torres ilk yarının sonucunu belirledi. İspanya, ikinci yarıya da adeta golle başladı Ferran Torres kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza attı. Mücadelede çok üstün bir oyun sergileyen İspanya, rakibine de pozisyon imkanı vermezken 74. dakikada da Gavi'nin ayağından bulduğu golle farkı 5'e çıkardı. 90. dakikada Carlos Soler ve uzatma dakikalarında da Alvaro Morata skoru tayin eden golleri attı. Luis Enrique'nin öğrencileri 7-0'lık skorla, 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar en farklı sonuca imza atan ülke oldu.

İspanya gruptaki 2. maçında 27 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'da Almanya ile karşılaşacak.