İspanyol Seyahat Acentaları Birliği Konfederasyonu Başkanı Garrido: “İspanyolların Türkiye'ye seyahatlerinde Türk dizileri etken”

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İspanyol Seyahat Acentaları Birliği Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, “Türkiye turizm piyasası bizim için çok önemli. İspanyolların Türkiye'ye karşı eğilimlerinde Türk dizileri de etken oluyor” dedi.

İspanyol Seyahat Acentaları Birliği Konfederasyonu (CEAV) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi. 3 gün boyunca İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunan CEAV Yönetim Kurulu üyeleri, kentin tarihi ve turistik yerlerini dolaşma fırsatı da buldu. 19 kişilik heyet, ayrıca Galataport ve Atatürk Kültür Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Aynı zamanda yönetim kurulu toplantılarını da İstanbul'da yapan CEAV yönetimi, söz konusu ziyaret çerçevesinde Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ve Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) yöneticileri ile bir araya geldi.

“Türkiye'de turist akışı çok fazla”

CEAV Başkanı Carlos Garrido yaptığı açıklamada, “Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinden sonra turizm sektöründe yeniden bir canlandırma yapmak istiyoruz. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz toplantıların neticesinde çok olumlu izlenimler elde ettik. Birçok ülkeyi ziyaret ediyoruz. Fakat Türkiye'deki turist akışının çok daha fazla olduğunu gözlemledik. Türkiye, bizim için gerçekten çok önem arz ediyor. Bunun için de gerekli olan tüm iyi adımları atmak istiyoruz. Burada olmaktan çok müteşekkiriz. Çok büyük bir misafirperverlikle karşılaştık. Bütün konseyimiz ve heyetimizle birlikte burada çok güzel ağırlandık. Biz de buranın İspanya piyasası için ne kadar değerli bir yer olduğunu kendi gözlerimizle görmüş olduk. TGA'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. TGA'nın burada yapmış olduğu temsilcilik, çalışmalar gerçekten çok güzel ve teşvik edici. Hatta son zamanlardaki İspanyolların Türkiye'ye karşı eğilimleri ve Türkiye'ye seyahatleri Türk dizilerinden de kaynaklı oldu” dedi.

“Türkiye turizm piyasası bizim için çok önemli”

CEAV Başkan Yardımcısı Pablo Parrilla ise, “Buraya tüm İspanyol organizasyonuyla birlikte geldik. Amacımız ilerideki güzel faaliyetler için buradaki Türkiye Otelciler Birliği'yle gelecekteki anlaşmalara imza atabilmek. Daha önce pandemi sürecinden dolayı bazı sıkıntılar yaşamıştık. Bunun üzerine bu güzel havayı solumak, gelecek için güzel planlamalar yapmak için birlikte bir adım atmak istiyoruz. Pandemi bizi çok büyük etkilediği için pandemiden sonra yapılacak olan adımlarla daha önce planlamış olduğumuzun yüzde 80'ini buraya planlamaktayız. Türkiye turizm piyasası bizim için çok büyük önem arz etmekte. Bu nedenle gelecek için daha güzel ve emin adımlarla devam etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İspanyol turist sayısını 800 binlere çıkarmak istiyoruz”

Seyahatin önemine vurgu yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Bu bizim için önemli bir seyahat. İspanya'daki seyahat

acentacıları konfederasyonunun üyeleri, yani orada söz sahibi olan büyük seyahat acentalarının sahipleri Türkiye'deler. Turizm Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte ve Türkiye Otelciler Birliği'yle beraber misafirlerimizi İstanbul'da ağırlıyoruz. 3 günlük bir gezi yaptılar. Hakikaten İstanbul'a aşık oldular diyebilirim. Zaten geçtiğimiz yıllarda 800 bin rakamlarına ulaşmış İspanyol turist sayımızı tekrar oralara getirmek için çalışıyoruz” dedi.