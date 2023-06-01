Ispartakule'de yeni proje; Bizim Evler 11 satışa çıktı

Ispartakule'de Bizim Evler 9 ve 10 projelerinin inşaatlarını tüm hızıyla sürdüren İhlas Holding İnşaat Grubu, aynı bölgede geliştirdiği serinin en yenisi olan Bizim Evler 11'de satışları başlattı.

İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle yaklaşık 25 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Holding İnşaat Grubu, yeni projesi Bizim Evler 11'de satışları başlattı. İhlas Holding İnşaat Grubu, Bizim Evler 11 projesini aileyi merkeze alan bir konsept ile tasarladı. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilen projede 6 blokta 582 daire ile 55 cadde mağazası bulunuyor.

Ferah daireleri ve geniş balkonlarıyla dikkat çekiyor

Marmara Denizi ve Küçükçekmece Gölü manzarasına hakim bir noktada konumlandırılan Bizim Evler 11'de 2+1 daireler 131 metrekareden, 3+1 daireler 168 metrekareden, 4+1 daireler ise 220 metrekareden başlıyor. Daireler geniş balkonlarla tasarlandı.

Geniş peyzaj alanına sahip

Ispartakule'nin en yeni projesi Bizim Evler 11, geniş peyzaj alanı ve zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor. Projede kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, çocuk oyun alanları, spor alanları, mini futbol sahaları, süs havuzları, kamelyalar, bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru gibi çok sayıda sosyal kullanım alanlarına yer veriliyor.

Bizim Evler 11'de daire sahiplerinin ve misafirlerinin kullanıma sunulan kapalı otoparklar ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları da ayrıcalık olarak öne çıkıyor.

Teslimler 2025'te

İstanbul'da zemini en sağlam bölgelerden Ispartakule'de yükselen Bizim Evler 11; İstanbul Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren, Kuzey Marmara Otoyolu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi devlet yatırımları ile çevrili bir noktada konumlanıyor. Yapımı planlanan Metro ve muhtemel Kanal İstanbul'a komşu konumuyla da dikkat çeken Bizim Evler 11'de yaşamın Mayıs 2025'te başlaması planlanıyor.