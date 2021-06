'İsraf Etme, Tasarruf Et' projesi hayata geçti

Sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden, sunucu ve televizyon programcısı Merve Demir, 'İsraf Etme, Tasarruf Et' kampanyasıyla yeni bir hareketin başlangıcını yaptı.

Günlük hayatta dikkat çekmeyen birçok konularda farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Merve Demir, bireysel çabalarıyla yürüttüğü 'İsraf Etme, Tasarruf Et' projesi hakkında bilgiler verdi. Projenin başlangıcından itibaren kadınlar tarafından büyük ilgi ve destek gördüğünü belirten Demir, israf edilen yiyeceklere ve tabii kaynaklara dair açıklamalar yaptı. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporuna göre, Türkiye'de her yıl 7.7 milyon tondan fazla yiyeceğin çöpe atıldığının söyleyen vurgulayan Merve Demir, "Her yıl yaklaşık 1.7 milyar ekmek ve milyonlarca ton meyve-sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor" şeklinde konuştu.

Basit bir hesapla Türkiye'deki ekmek israfının TL olarak değerini söyleyen Merve Demir, her yıl yaklaşık olarak 3 milyar TL'nin ekmek israfı sebebiyle çöpe gittiğini ifade etti. Ev hanımlarının bu projeye destek verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Demir, BM'nin açıkladığı rapora göre israfın yüzde 61'inin evlerde yapıldığına da dikkat çekti. Herkesi israf konusunda birlik olmaya davet eden Merve Demir, kafe/restoran gibi yerlerde verilen yemek ve kahvaltılarda da büyük bir israfın yaşandığını belirtti.

Sadece yiyecek-içecek gibi gıda ürünlerin israfının yapılmadığını vurgulayan Demir, su israfının da çok fazla önem teşkil ettiğini belirtip, duş alırken, diş fırçalarken ya da bulaşık yıkarken harcanan su miktarının da çok büyük bir israf teşkil ettiğine değindi.

Belediye ve valiliklerle iş birliği yaparak kadınların öncülüğünde ailelere israf etmemeyi ve tasarrufun önemini anlatacaklarını söyleyen Merve Demir, "Su tüketimine böyle devam edersek kuraklık gibi bir sorunumuz olacak, düşünün duş süremizi 1 dakika kısaltıp harcanan su miktarını yalnızca 1 dakika azaltırsak yılda 18 ton suyun boş yere akıp gitmesini önlüyoruz. Bu örneğe diş fırçalamayı da ekleyebiliriz. Diş fırçalarken musluğu kapalı tutmak çok önemli bir tasarruf sağlıyor. Bunun gibi ayrıntılara dikkat ederek, dünyaya ve geleceğimize büyük iyilik yapmış oluruz. İnsanlık, israf ettiği su, gıda ve enerjiyle aslında geleceğini tüketiyor" değerlendirmesinde bulundu.