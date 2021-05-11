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İsrail Konsolosluğu önündeki protestolar devam ediyor

İstanbul’da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.

İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.


İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi. Bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, ‘'Kahrolsun İsrail'' sloganlarıyla İsrail'e tepkilerini gösterdi. Konsolosluk önündeki kalabalık gitgide artarken, vatandaşların protestoları sürüyor.

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