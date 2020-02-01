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İsrail'den, Başakşehir Belediye Başkanına hukuksuz alıkoyma

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, cuma akşamı Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İstanbul’a dönmek üzere Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda bulunduğu sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocukları ile birlikte hukuksuz bir şekilde 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, cuma akşamı Kudüs'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İstanbul'a dönmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğu sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocukları ile birlikte hukuksuz bir şekilde 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “31 Ocak 2020 Cuma akşamı Kudüs'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonrası İstanbul'a dönmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğum sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşim ve çocuklarımla birlikte alıkoyulduk. Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkiler tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul'a dönebildik. Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum”.

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