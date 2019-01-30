CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü. İlk olarak ilçede bulunan bir fabrikaya sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, burada işçilerle öğle yemeği yedi. Daha sonra işçilerle vedalaşan İmamoğlu, sokağa çıkarak, esnaf ve vatandaşla bir araya gelip seçimin nabzını tuttu. Ardından da Turgut Özal Mahallesindeki Pazar alanına geçen İmamoğlu, burada pazarcılar ve vatandaşların taleplerini dinledi.

İşsiz olduğu için ağlayan genç kıza İmamoğlu'ndan teselli

Pazar gezisi sırasında İmamoğlu'nun yanına gelen bazı vatandaşlar sıkıntılarını dile getirerek çözüme kavuşturulması noktasında yardım isterken, bazıları ise fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. İmamoğlu'nun görerek yanına gelip işsiz olduğu için sitemini dile getiren genç gözyaşlarına boğuldu. İmamoğlu ise, “Seninle biz özel olarak ilgileneceğiz, üzme sen kendini” diyerek sarılıp teselli etti.

İmamoğlu'ndan 4 yaşına kadar çocuğu olan anneler için projesini anlattı

Pazar gezisi sırasında bir kişi kucağında çocuğuyla İmamoğlu'nun yanına gelerek desteklerini iletti. Çocukla ilgilenen İmamoğlu, anneye doğru dönerek göreve geldikleri sırada hayata geçirmeyi planladıkları bir projeyi anlattı. İmamoğlu projeyi şu sözlerle anlattı, “Biz diyoruz ki 4 yaşına kadar çocuğunla İstanbul'u bedava gezeceksin. Otobüsler sana bedava olacak. Parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Halk otobüsleri ödemeyecek. Anneler gezerse İstanbul'u daha huzurlu olur, kreş imkanları sağlayacağız” dedi.

“Esenyurt halkı vicdanı ve ahlakıyla kente hizmet etme çabası içerisinde”

Pazar ve esnaf ziyaretinin ardından seçim turuna devam eden İmamoğlu, özel bir davet salonunda il dernek başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. İlçe genelinde söz sahibi olan kişilerin toplandığı programda İmamoğlu, vatandaşların taleplerini dinleyerek, sorularını cevapladı. Burada konuşma yapan İmamoğlu, “Esenyurt'un nereden gelirse gelsin, tüm sıcaklığıyla, kardeşliğiyle, yol arkadaşıyla aslında birbirinin kucaklayan insanlar. Tüm olumsuzluklara rağmen, Esenyurt'un insanı vicdanı, ahlakıyla bu şehrin bireyi olarak sorumluluk duygusu içinde bu kente hizmet etme çabası içerisinde” diye konuştu.