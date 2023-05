İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Zengin: “Türkiye demokrasi kültürü gelişmiş bir ülke”

İstanbul'da Ordulu ve Tokatlılarla buluşması sonrasında açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Özlem Zengin, “Türkiye demokrasi kültürü gelişmiş bir ülke” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili adaylarının 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde saha çalışmaları devam ediyor. TBMM AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Özlem Zengin, bugün Bakırköy ilçesinde seçmenlerle bir araya geldi. Zengin, çalışmalar çerçevesinde Ordulu ve Tokatlı vatandaşları da dernek binasında ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Zengin, 14 Mayıs seçimlerinde destek taleplerini de yineledi.

“İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerindeyiz”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Özlem Zengin, “Her şey çok iyi gidiyor. Hararet yüksek şu anda. Şu anda Bakırköy'deyiz. İlçe teşkilatlarımız çok iyi çalışıyor. Biz İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerindeyiz. En iyi teşkilata sahip ekiplerden biriyiz. Ben de teşkilattan gelen bir insanım. Her güne yeni bir ilçe ile başlıyoruz. Bugün Bakırköy'deyim. Hem dostane ilişkiler kuruyoruz. Hem de bir taraftan problemleri dinliyoruz çünkü İstanbul'da olan insanlarımızın hem İstanbul ile ilgili ihtiyaçları var. Hem de geldikleri yer ile alakalı mesela Ordu, Tokat ile ilgili meseleleri dinledik. İstanbul'da seçim çalışması yapıyor olmak Türkiye'nin herhangi bir yerinde seçim çalışması yapıyor olmakla eş değer, çünkü başka illerle ilgili de temaslarımız oluyor. Her bir ilçemizin farklı kimlikleri var oralar da yoğun yaşayan illerin ağırlıkları var. Onun dışında karşılaştığımız insanlarımızdan hiç negatif bir nahoş durumla karşılaşmadım. Türkiye demokrasi kültürü gelişmiş bir ülke. Bu kadar yıllık tecrübe ile insanların gözünden size oy verip vermeyeceğini anlıyorsunuz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, tabii ki AK Parti'ye oy istiyoruz. Daha geniş kapsamlı olarak Cumhur İttifakı'na oy istiyoruz” dedi.