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İstanbul Adalet Sarayı'nda korona virüs temizliği

Avrupa’nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adalet Sarayı’nda yeni adli yıl için temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Avrupa'nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yıl için temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.


Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda korona virüse (Covid-19) karşı dezenfekte ve temizlik işlemleri yapıldı. Adliyenin temizlik ekibindeki personeller tarafından rutin olarak yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmaları yeni adli dönem için titizlikle sürdürüldü.


Öte yandan virüsün nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı içerisindeki birçok noktada sosyal mesafe kurallarına dikkat tabelaları yer alırken, dezenfektan temini de sağlanmaya devam ediliyor. Adliye girişinde ise maske temin edilmesi için İşyurtları Kurumu Maske Satış Noktası hizmet veriyor.

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