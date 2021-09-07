İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı

İstanbul Adalet Sarayı'nda, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında randevusuz aşı uygulaması başlatıldı.

Korona virüs hastalığının önlenmesi amacıyla yapılan uygulamalar kapsamında, Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince adliyede aşı hakkı olan görevli personel, hakim, savcı ve ziyaretçiler için aşı bölgesi oluşturuldu. Uygulamayla adliye çalışanları randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor.

İkinci doz aşısını adliyede yaptıran katip Gülşen Yavuz, "Ölmeyi tercih etmektense aşı olmayı tercih ederim. Bence herkes aşı olmalı diye düşünüyorum. Ben bile çok geç kaldığımı düşünüyorum" dedi.

"Hemen gelip bir aşı vurdurma gereği hissettik"

Aşı vurulan avukat Abdullah Adır ise, "Memnuniyet duyduk bu olaydan. Çünkü şu anda adliyede çalışma esnasında böyle bir uygulamanın olduğunu görünce hemen gelip bir aşı vurdurma gereği hissettik. Birçok hastanede de zaten uygulama mevcut, hastanelerimize birkaç defa gidip orada bir sıra konusunda biraz sıkıntı çekmiştik ama hizmetimizin ayağımıza kadar gelmesi ve geçerken de bu konuda korkmadan çekinmeden aşımızı vurdurduk. Aşı olmayan herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz. Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne de Çağlayan adliyesinde böyle bir uygulama başlattığı için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘'Yoğun olan yerlerde aşılarımızı uyguluyoruz''

Aşı uygulamasını yapan sağlık ekibinden pratisyen hekim Süleyman Malgaz, adliyeden gelen talep üzerine aşılama yaptıklarını belirterek, "Halkımızın aşıya ulaşmasında yarar sağlamak amacıyla halka daha rahat ulaşabileceğimiz, hastane ve sağlık merkezleri haricinde halkın yoğun olduğu yerlerde adliye gibi, meydanlar, parklar gibi özellikle hafta sonu ve yoğun olan yerlerde aşımızı uyguluyoruz. Randevusuz bir şekilde halkımızın gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede günde ortalama 250-300 arası aşı uygulamasını yapabiliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Adliyede görevli savcı, polis ve ziyaretçilerin burada aşı olabileceklerini belirten Malgaz, "Talep şu anda iyi, gayet güzel gidiyor, şu anda 100. aşımızdayız. Gün sonuna kadar burada olacağız ve vatandaşlarımız buraya hala gelmekteler. Şu anda bugün talep üzerine buraya geldik ama diğer halkla buluşacağımız yerlerde de devam edecek uygulamamız'' dedi.