İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Adliyesi önünde polise bıçaklı saldırı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir şahıs, polise bıçakla saldırdı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir şahıs, polise bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde yaşandı. İddiaya göre bıçaklı bir şahıs "ölmek istiyorum" diyerek bariyerleri aştı ve polise saldırdı. Bu sırada polisler şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sırasında seken kurşunlardan biri, bir polis memurunun baldırına isabet etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bacağından vurulan saldırgan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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