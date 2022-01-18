İstanbul Adliyesi önünde polise bıçaklı saldırı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına giren şahıs, bıçakla polise saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, bir polis memuru yaralandı.

Olay, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 10.50 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 19 yaşındaki Mikail G., elindeki bıçakla ‘ölmek istiyorum' diye bağırarak bariyerlerden atlayıp polis noktasına girdi. Polis memuru saldırganı durdurmak için havaya ateş açtı. Uyarılara rağmen durmayan şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olaya müdahale eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru F.Y. ise seken merminin kasığına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralı polis memuru ile şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, saldırının ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Adliye önüne gelen olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerini yaptı. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.