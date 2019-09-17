İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti

Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde 16.20 sıralarında yaşandı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen F.U., iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşandı. Çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.