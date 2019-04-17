İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İstanbul Adliyesinde partililer ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı

Mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu’na gelen Ekrem İmamoğlu’na çok sayıda partili de eşlik etti.

Mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu'na gelen Ekrem İmamoğlu'na çok sayıda partili de eşlik etti. Adliyede kalabalıktan dolayı izdiham yaşandığı görülürken, partililer ve güvenlik görevlileri arasında da arbede çıktı.


YSK sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda partili eşlik etti. Adliyede kalabalıktan dolayı izdiham yaşandığı görülürken, partililer ve güvenlik görevlileri arasında da arbede çıktı. Arbede kısa sürede yatıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.