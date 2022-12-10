'İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni'nin 6'ncısı gerçekleşti

6'ncı İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen ‘İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni' gerçekleşti. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, ödül kazanan markaları bulundukları topluma ve doğaya kattığı değerlere göre seçtiklerini söyledi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi ‘Küresel Değer Zincirleri' ana temasıyla 8 Aralık'ta başladı. Zirvenin 2'nci günü Altın Değerler Ödül Töreni ve gala yemeği ile devam etti. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen zirve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer'in açılış konuşmasıyla başladı.

Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek gibi konular ele alındı.

Abdullah Değer açılışta yaptığı konuşmada, "Bu sene ‘Küresel Değer Zincirleri' ana temasıyla zirveyi gerçekleştirdik. Dünyanın birçok yerinden üst düzey katılımcılar vardı. Zirvenin amacı dünyadaki sorunların çözülmesi için zemin hazırlamaktı. Dünya pandemi ve savaşlar gibi birçok sorunlarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde olumsuz durumlara rağmen insanların umutlarını yitirmemesi için bir zemin oluşturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Dünya barışına katkı veren markalar ödüllendirildi"

Ödül töreni ile ilgili de konuşan Değer, "Bu sene yıl içinde kendi alanında başarılı performans gösteren markalara ödüller verdik. Markaların dünya barışına katkılarını, dünyanın değişim ve dönüşümüne katkılarını kriter olarak belirledik. Dünya barışına katkı veren markalar ödüllendirildi" diye konuştu.

Etkinliğe İskandinav ülkelerinden, Rusya'dan, KKTC'den, Afganistan'dan, Hindistan'dan, Türki Cumhuriyetlerden ve birçok ülkeden katılım olduğunu dile getiren Abdullah Değer, 2023 Nisan'da Berlin'de İstanbul Ekonomi Zirvesi Türk-Alman Ekonomi Forumu'nu düzenleyeceklerini duyurdu.

Program, açılış konuşmalarının ardından modacı Gülcan Selçuk'un zirve için düzenlediği defile ile devam etti. Defile sonrası İstanbul Altın Değerler Ödülleri kazanan markalara verildi. 2 gün süren zirve Ferhat Göçer konseriyle sona erdi.

İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ödül kazanan markalar

“Yeşil ve Sürdürülebilir Bina Ödülü” Pekhan İnşaat

“Sürdürülebilir Turizmde Öncülük Ödülü" Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)

“Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik Ekosistemine Katkılarından Dolayı" Sanofi Türkiye

“E mobilite Dönüşüm Öncüsü Ödülü” Zorlu Enerji

“Türkiye Turizmine Katkılarından Dolayı" Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

“Yerel Ekonomiye Katkı Ödülü" Koluman Otomotiv

“En İnovatif Katılım Bankası Ödülü" Vakıf Katılım

“Türkiye'nin İlk İhracat Odaklı Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgesi Ödülü” Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB)

“İş Dünyasında Kadın Girişimcileri Buluşturan Kadın İletişim Ağı ile Ekonomiye Sağladıkları Katkılarından Dolayı" Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

“Otomotiv Sektöründe Elektrifikasyon Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Ödülü” Borusan Otomotiv

“Endüstride Dijital Dönüşüm Öncüsü Ödülü” Schneider Elektrik