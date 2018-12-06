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İstanbul Altın Zambak Ödülleri sahiplerini buldu

Beşiktaş’ta düzenlenen İstanbul Altın Zambak Ödülleri sahiplerini buldu.

Beşiktaş'ta düzenlenen İstanbul Altın Zambak Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin aldı.


İş, spor ve sanat dünyasın en iyilerinin buluştuğu İstanbul Altın Zambak Ödülleri, Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen gecede TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin halkın oylarıyla belirlendiği yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü aldı. Gecede Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman yılın en iyi kulüp başkanı ödülüne layık görülürken, yılın en iyi belediyesi ödülü Beşiktaş Belediyesinin oldu. Ödül, Beşiktaş Belediyesi adına Başkan vekili Tahir Doğaç'a verildi.


Yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü alan TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin yaptığı konuşmada, “Bu TGRT Haber ailesinin başarısı. Ben sadece bir aracıyım. Onlarsız olmaz. Teşekkür ederim” dedi.

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