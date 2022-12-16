İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda film gibi yangın tatbikatı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği çalan alarm ile adliye içine sis makinesinden yapay duman verildi, yangın esnasında oluşan yoğun dumana maruz kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binada bulunan vatandaş ve personel ise tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İstanbul İtfaiyesi tarafından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Saat 15.30'da çalan alarm ile adliye içine sis makinesinden yapay duman verildi. Görevlilerin uyarısıyla birlikte bina içerisinde bulunan vatandaşlar ve görevliler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yoğun duman arasında ve üst katlarda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Gerçeği aratmayan tatbikatı vatandaşlar ilgiyle izledi.

"Altyapı sistemlerimizin çalışır olduğunu test etmiş olduk"

Tatbikata katılan Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, “İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, personeliyle işlem yaptırmaya gelen vatandaşlarıyla 25 bin kişiyi bulan bir kurum. Bizler de bu binanın güvenle hizmet veren bir bina olması açısından bu tatbikatı gerçekleştirdik. İtfaiye ekiplerimizin katkısıyla sağlıklı ve başarılı bir tatbikat yaptığımızı düşünüyorum. Bu tatbikatta vatandaşlarımızın ve personelimizin bir yangın vakası karşısında bilinçlenmesini hem de bizim yangına yönelik altyapı sistemlerimizin çalışır olduğunu test etmiş olduk. Başarılı bir tatbikat oldu” dedi.