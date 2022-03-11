İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul Anadolu Yakasında gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nın birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü. İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Anadolu Yakasında lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü.