İstanbul Anadolu Yakasında sağanak yağış etkili oluyor

Yağmur sonrası D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakasında trafik yoğunluk oranı yüzde 74'e ulaştı.

Marmara bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan lodos ve sağanak yağmur uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Etkisi devam edeceği belirtilen sağanak yağış için uzmanlar, su baskınları, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.