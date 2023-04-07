İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.



Meteorolojinin uyarılarının ardından İstandul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Çengelköy sahilinden görüntülendi.



Yağışların İstanbul'da salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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