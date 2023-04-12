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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor. Yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu.


İstanbul'da gün boyu devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gün boyu devam eden yağış akşam saatlerinde sağanak yağışa dönüştü. Anadolu Yakası'nda da etkili olan yağışta yollarda su birikintisi oluştu. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Üsküdar sahilden görüntülendi.

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