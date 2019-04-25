İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İstanbul Anadoul Adalet Sarayı'nın adli emanet depoları ilk kez görüntülendi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı adli emanet depoları kapılarını gazetecilere açtı.

Yüksek derecede güvenlik önlemleri ile korunun adli emanet depolarında binlerce delil bulunuyor.


İstanbul Adalet Sarayı'nın adli emanet deposu ilk kez kapılarını açtı. Depolarda binlerce delil muhafaza edilirken, bazı eşyalar sınıflandırılmış depolarda bulunuyor. Depolarda ise güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Depolarda, Türkiye'de ilk olan barkod sistemi uygulanıyor. Bu sisteme göre her eşyanın bir barkod numarası bulunuyor ve dedektör yardımıyla delil niteliği taşıyan eşya daha kolay bulunabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.