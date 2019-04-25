İstanbul Anadoul Adalet Sarayı'nın adli emanet depoları ilk kez görüntülendi

Yüksek derecede güvenlik önlemleri ile korunun adli emanet depolarında binlerce delil bulunuyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nın adli emanet deposu ilk kez kapılarını açtı. Depolarda binlerce delil muhafaza edilirken, bazı eşyalar sınıflandırılmış depolarda bulunuyor. Depolarda ise güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Depolarda, Türkiye'de ilk olan barkod sistemi uygulanıyor. Bu sisteme göre her eşyanın bir barkod numarası bulunuyor ve dedektör yardımıyla delil niteliği taşıyan eşya daha kolay bulunabiliyor.