İstanbul Aydın Üniversitesi, Uluslararası Tiyatro Olimpiyatlarına gidiyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü, Budapeşte Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi'nin davetiyle Macaristan'da düzenlenecek olan “Uluslararası 10. Tiyatro Olimpiyatlarına” gidiyor. On farklı ülkeden üniversitenin yer alacağı bu organizasyona Türkiye'den yalnızca İstanbul Aydın Üniversitesi davet edildi.

Macaristan'ın ünlü yazarı Imre Madch'ın 200. doğum yıldönümü vesilesiyle, Budapeşte Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi tarafından 'İnsanın Trajedisi' adlı oyun çerçevesinde Madch Projesi düzenleniyor. Yönetmenliğini Attila Vidnynszky'nin üstlendiği “The Tragedy of Man” adlı oyun hem uluslararası hem de Macar tiyatro öğrencilerinin katılımıyla 23 Haziran 2023'te Budapeşte Thlia Theatre'da prömiyer yapacak.

Oyunun yazarı Imre Madac'ın 200. Yaş gününe istinaden ‘The Tragedy of Man''adlı oyun tamamen yeni bir konseptle sahnelenecek. Tiyatro Olimpiyatlarının yüksek uluslararası standartları doğrultusunda, Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi tiyatro bölümü olan birçok üniversiteyi Madch Projesine katılmaya davet etti. Aralarında Fransa, İngiltere, Polonya, Yunanistan, Gürcistan, Kanada ve diğer ülkelerden katılımcı üniversitelerin öğrencileri ile birlikte Türkiye'den sadece İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünün davet edildiği bu organizasyonda tiyatro ve sahne sanatları öğrencileri uluslararası organizasyonda yer almak için Budapeşte'de bir araya gelecek.

Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye'nin yönetmenliğini üstlendiği oyunun dramaturgisini Prof. Dr. M. Melih Korukçu, koreografisini Prof. Tuğçe Tuna, oyunun müziklerini Öğr. Gör. Atilla Gündoğdu, ışık tasarımını Cem Yılmazer, dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, maske tasarımını Ayten Öğütçü, oyunun asistanlığını ise Öğr. Gör. Gülşah Fırıncıoğlu yapmaktadır. Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi'nde haziran başında yapılacak iki günlük Madch konferansının bir parçası olarak, katılımcı kurumların her birine sahnelerinin kendi versiyonlarını sunma fırsatı verecek. Bu konferansta da öğretim üyesi Prof. Dr. M. Melih Korukçu oyun ile ilgili sunumunu gerçekleştirecek.

“The Tragedy of Man” adlı oyunun ana konsepti, her sahnenin farklı bir ülkeden gelen tiyatro öğrencileri tarafından ana dillerinde oynanmasıdır. Konferansın ardından iki hafta boyunca öğrencilerle yoğun bir şekilde çalışacak olan Macar yönetmen Attila Vidnynszky, haziran ayı sonuna kadar üniversitelerin getirdiği sahneleri bir bütün haline getirerek oyunun prömiyeri 23 Haziran 2023'te yapılacak. Bu proje hem ev sahibi hem de ortak üniversitelerden gelen öğrencilere yeteneklerini sergilemeleri ve uluslararası profesyonel ilişkiler kurmaya başlamaları için eşsiz bir fırsat sağlayacaktır.