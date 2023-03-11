İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Bahçelievler'de yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış ve lodos uyarılarının ardından beklenen yağmur yağışı İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve lodos uyarılarının ardından beklenen yağmur yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altına sığındı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bahçelievler Yenibosna'da ani bastıran yağışa yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altlarına sığındı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştuğu görüldü.

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