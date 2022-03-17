İhlas Haber Ajansı

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İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 85'i geçti

İstanbul’da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85,3 olarak kaydedildi.

İstanbul'da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85,3 olarak kaydedildi.


İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85,3 olarak ölçüldü. Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.

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