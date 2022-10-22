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İstanbul Barosu'nun Genel Kurulu başladı

İstanbul Barosu’nun Genel Kurulu başladı.

İstanbul Barosu'nun Genel Kurulu başladı. Toplantının ilk gününde kürsüde konuşma yapan 2 kadın avukat, İran'da başlatılan protestolara destek vermek amacıyla kürsüde saçını kesti.


İstanbul Barosu'nun Genel Kurulu toplandı. Haliç Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca sürecek olan toplantı İstiklal Marşı'nın okunması ve 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. 56 bin 900 avukatın oy kullanacağı Genel Kurul'da 9 başkan adayı yer alıyor. Toplantıda, bu yıl içinde hayatını kaybeden avukatların isimleri okundu. Genel Kurul toplantısının ilk gününde kürsüye çıkan 2 kadın avukat, İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek vermek amacıyla saçını kesti. Genel Kurul toplantısı konuşmalarla devam ediyor.

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