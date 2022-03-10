İhlas Haber Ajansı

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İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte megakent beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte megakent beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatleri itibariyle etkisini gösterdi. Gün içerisinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, İstanbul adeta beyaza büründü. Küçükçekmece Halkalı bölgesinde çekilen görüntüler bütün binaların üzerinin karla kaplandığı görüldü. Megakentin beyaza bürünmüş hali ise kartpostallık oluşturan görüntüsü ise dron ile kaydedildi.

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