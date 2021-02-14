İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul beyaza bürününce çocuklar kısıtlamayı unuttu

İstanbul’da beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Esenyurt’ta çocuklar evlerinin önünde kar topu oynayarak eğlendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Esenyurt'ta çocuklar evlerinin önünde kar topu oynayarak eğlendi.


Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde soğuk ve karlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte kısıtlama günü olmasına rağmen çocuklar evlerinin önünde kısa süreliğine de olsa kar topu oynamak için dışarı çıktı. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte karda oynayan çocuklar, kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.