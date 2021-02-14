İstanbul beyaza bürününce çocuklar kısıtlamayı unuttu

İstanbul'da beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Esenyurt'ta çocuklar evlerinin önünde kar topu oynayarak eğlendi.

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde soğuk ve karlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte kısıtlama günü olmasına rağmen çocuklar evlerinin önünde kısa süreliğine de olsa kar topu oynamak için dışarı çıktı. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte karda oynayan çocuklar, kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söylediler.