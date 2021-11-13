İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Boğazı siste adeta kayboldu

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis ortaya muhteşem bir manzara çıkardı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis ortaya muhteşem bir manzara çıkardı. Boğaz sis bulutları arasında adeta kaybolurken, görüş mesafesi de düştü.


İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sis bulutları arasında adeta kayboldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken, balıkçı tekneleri sis arasında balık tutmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ortaya çıkan muhteşem manzarayı izlerken, bazı vatandaşlar ise sis bulutunun içinde sabah yürüyüşlerini yaptı.

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