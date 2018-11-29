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İstanbul Boğazı'na çamur aktı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Boğazın bir kısmının rengini değiştiren çamur havadan görüntülendi


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yağış uyarısı İstanbul'da etkisini gösterdi. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Sarıyer'den yağmurla birlikte boğaza akan çamur, Tarabya kıyılarını tamamen kapladı. Kahverengiye dönen boğazın bir bölümü havadan görüntülendi.

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