İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi

İstanbul Boğazı’nda makina arızası yaşayan 92 m.

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.



Tuzla'dan Novrossiyk'e seyir halindeyken İstanbul Boğazında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 m boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörü refakatinde Türkeli Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi.

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