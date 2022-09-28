İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekilmeye başlandı

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı. 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, Boğaz'da sürüklenirken demir atarak durabildi. Üsküdar açıklarında demir atan gemi kurtarma çalışmalarının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Ahırkapı'ya götürülmek üzere çekilmeye başlandı.