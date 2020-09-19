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İstanbul boğazında arıza yapan tanker sürüklendi

İstanbul Boğazı’nda arıza yaparak sürüklenen tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda arıza yaparak sürüklenen tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, 183 metrelik "Gotland Sofia" isimli tanker, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Makine arızasının yaşandığı tanker sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olaya anında müdahale etti. Kıyı Emmniyeti'nin "Kurtarma 5" ve "Kurtarma 11" römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Kumköy demir sahasına çekildi.

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