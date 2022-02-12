İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi sürüklenmeye başladı

Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halinde olan ve İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 metre boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi sürüklemeye başladı.

Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halinde olan ve İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 metre boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi sürüklemeye başladı. Geminin sürüklenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.



Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na KURTARMA-6 Römorkörü refakatinde seyir halinde olan Liberya bayraklı 295 metre boyunda olan CHENG MAY isimli yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Makine arızası yapan ve 170 bin ton kömür yüklü olan gemi Boğaz'da sürüklenmeye başladı. Sürüklenen için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörleri ve KEGM-3 botu hızla bölgeye sevk edildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

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